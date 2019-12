Paquetà al PSG: ecco le condizioni economiche del Milan per trattare

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Leonardo, ds del PSG, vuole fortemente portare Lucas Paquetà a Parigi. Era stato proprio lui, un anno fa, a promuovere il suo acquisto dal Flamengo, per un’operazione complessiva da 38,4 milioni di euro. L’acquisto del brasiliano aveva fatto scattare l’allarme dell’Uefa, operazione considerata molto dispendiosa per le tasche della società di via Aldo Rossi.

Paquetà, così come gran parte della rosa, non è considerato incedibile dalla società rossonera, ma per lasciarlo partire serviranno almeno 31.5 milioni. Sotto quella cifra il Club meneghino ci perderebbe, tanto che vorrebbe vendere il giocatore 35 milioni più bonus.