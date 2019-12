Piatek il nuovo nome per l’attacco della Fiorentina. Le ultime

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riferito da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic potrebbe spingere l’attaccante polacco Piatek a cercare spazio altrove. Il prestito al Genoa sembra una soluzione poco gradita all’attaccante, ma nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi l’opzione Fiorentina, alla ricerca di un centravanti. Il pistolero potrebbe dunque risultare nuovamente uno dei protagonisti della sessione invernale di calciomercato, in seguito al trasferimento della passata stagione proprio al Milan.