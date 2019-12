Pioli: “Domani gara importante. Leao? Non ho intenzione di cambiare certi equilibri dall’inizio”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è conclusa da poco la conferenza stampa di rito pre Atalanta-Milan. Il mister Stefano Pioli ha parlato così del match in programma domani: “Dobbiamo avere volontà giusta, lo spirito giusto per affrontare una partita importante. Non devono esserci altri pensieri, è ancora momento un delicato con classifica deficitaria. Abbiamo un’idea di gioco ora e abbiamo le qualità per mettere in difficoltà gli avversari“. E continua: “Questa è una classifica parziale, ma non possiamo essere soddisfatti della nostra prima parte di stagione. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Domani non è la partita della svolta, ma ha comunque un peso importante, così come le prossime“. I tifosi? Non ci hanno mai fatto mancare il supporto e il sostegno.“

Parlando poi della formazione di domani: “La formazione l’ho già decisa, la comunicherò domani mattina ai giocatori. Leao è entrato bene col Sassuolo, ma a inizio partita non cambierò certi equilibri che abbiamo. Piatek sta bene, ha caratteristiche diverse da Leao. Suso? Non gli fa piacere essere fischiato, dovrà reagire caratterialmente e dimostrare che giocatore è. Non abbiamo un giocatore come Theo Hernandez in squadra, bisognerà trovare situazioni diverse. Bennacer è tra i giocatori che può crescere di più, al momento lo vedo vertice basso“. Il mister ha poi parlato dei punti persi con le grandi: “Con le big la squadra ha giocato sempre alla pari, ma ci manca il fatto che non siamo ancora riusciti a batterne una. Per ottenere risultati diversi dobbiamo modificare atteggiamenti e prestazioni“. Sul mercato in uscita: “Nessun giocatore del Milan deve pensare al mercato. Se vedo un giocatore non con la testa sul Milan, non lo convocherò. Devono essere tutti motivati e pronti“.