Sampdoria: ecco gli assenti per la gara contro il Milan

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Domenica 6 gennaio, a San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Sampdoria. Nelle file dei blucerchiati non ci sarà Gianluca Caprari, espulso nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus. Potrebbe saltare la gara anche Barreto, a causa di un risentimento muscolare oltre a Bereszynski, reduce da un’operazione al menisco che lo dovrebbe tenere fuori dal campo fino a metà Gennaio. Con alte probabilità, non ci sarà neanche l’ex Bertolacci, il cui rientro è previsto a metà gennaio.