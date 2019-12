San Siro: il Comune accelera. Ieri incontro tra le parti

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Comune avrebbe accelerato i tempi per cercare di trovare una soluzione sul futuro di San Siro. Ieri, i tecnici di Palazzo Marino avrebbero incontrato i rappresentanti dello studio di ingegneria Ceas, advisor di Milan e Inter proprio per i piani di riutilizzo del Meazza. Sarebbero stafi approfonditi i dettaglo sull’analisi illustrata martedì scorso dal presidente dei rossoneri Paolo Scaroni e dall’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello.