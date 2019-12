59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato ai ragazzi del Settore Giovanile rossonero presenti alla festa di Natale in corso di svolgimento a San Siro: “E’ un piacere essere qui per farvi gli auguri ed è bello vedere che il settore giovanile si allarga così tanto. Ringrazio tutte le persone che vi aiutano e vi accompagnano in questo percorso. Ringrazio anche Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile“.