Verso Atalanta-Milan: Rodriguez titolare, ballottaggio Piatek-Leao

Vista la squalifica di Theo Hernandez, Stefano Pioli dovrà per forza di cose trovare un’alternativa. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dal primo minuto contro l’Atalanta dovrebbe toccare a Ricardo Rodriguez. Lo svizzero non gioca da diverso tempo, chiuso dall’ex Real Madrid, tanto da chiedere più spazio e eventualmente voltare pagina nel prossimo mercato invernale in altro team.

Inoltre, il tecnico parmense starebbe valutando con cura l’ipotesi di schierare Leao al posto di Piatek, dopo gli ultimi 15 minuti contro il Sassuolo. Un ballottaggio che dovrebbe essere chiarito nei prossimi giorni. Confermata la restante formazione con Donnarumma tra i pali, Conti, Musacchio, Romagnoli in difesa. A centrocampo Kessie, Bennacer e Bonaventura. In attacco sugli esterni agiranno Calhanoglu e Suso.