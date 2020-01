Aperto ufficialmente il mercato invernale: le date nei principali campionati

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è aperta ufficialmente quest’oggi la sessione invernale del calciomercato in Italia, che chiuderà alle ore 20 di venerdì 31 gennaio. Come ricorda stamane La Gazzetta dello Sport, date identiche in Liga, mercato aperto da ieri (fino al 31/1) in Premier, Bundesliga e Ligue 1. In Portogallo si va da sabato al 2 febbraio, in Russia tempi ristretti (22-31 gennaio). In Argentina trasferimenti fino al 19 febbraio (si apre il 19/1), in Cina da ieri fino a fine febbraio. Finestra extra-large in Brasile: dal 10/1 al 2 aprile.