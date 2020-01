Bjelica (all. Dinamo) su Dani Olmo: “Non giocherà domani, c’è una trattativa in corso”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervistato ai microfoni del sito 24sata.hr, l’allenatore della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica ha parlato – tra le altre cose – del fantasista spagnolo Dani Olmo e del suo futuro: “Non giocherà domani. Sappiamo che si sta parlando di un suo trasferimento, ma non sappiamo né dove andrà né quando avverrà. Non vogliamo però prenderci nessun rischio“. Il giocatore, inoltre, oggi non è stato convocato per l’amichevole giocata dal club croato contro la Lokomotiva Zagabria. Proseguono dunque i contatto tra il Milan e la Dinamo Zagabria, con Boban che avrebbe trovato nello spagnolo il rinforzo giusto da regalare a Stefano Pioli.