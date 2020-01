Boban in conferenza: “Ibra non cancellerà l’orrenda sconfitta di Bergamo”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Anche Boban è intervenuto in conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, accogliendo il giocatore. Queste le sue parole.

“Siamo molto orgogliosi di riabbracciare un personaggio unico, siamo super positivi per quanto riguarda l’effetto che sarà secondo me trasversale sull’ambiente. Poi bisogna fare risultati, ma vista la claque mediatica non vorrei che si scordasse quell’orrenda è inaccettabile sconfitta di Bergamo. Nessuno deve nascondersi dietro le spalle di Zlatan”.