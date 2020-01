36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nel prepartita di Milan-SPAL, Jack Bonaventura ha parlato anche ai microfoni di Rai 2: “Abbiamo la possibilità di giocare un’altra buona partita e vincere, dobbiamo dare il massimo per passare il turno, vogliamo far bene. Tra l’altro, aggiudicarsi la Coppa Italia significherebbe accedere alla fase a gironi della prossima edizione dell’Europa League. Ci teniamo, giochiamo in casa e non possiamo deludere”.