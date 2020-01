36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervenendo in conferenza stampa al termine della pesante sconfitta in casa della Juventus, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato anche della prossima sfida contro il Milan: “Questa sconfitta deve influire in maniera positiva, già nella prossima gara contro il Milan. Ci deve dare rabbia, fame, sangue agli occhi. Troveremo una squadra in crescita ma siamo convinti che se mettiamo partecipazione in quello che facciamo, potremmo far bene“.