Il futuro di Franck Kessie resta in bilico. Il Milan non considera l’ivoriano incedibile e non si opporrà alla sua partenza in caso di offerte importanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti fra l’entourage del centrocampista ex Atalanta e il West Ham. Il club inglese, per il momento, ha offerto massimo 25 milioni, cifra ritenuta troppo bassa dalla società di via Aldo Rossi.