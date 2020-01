Calciomercato Milan: Christensen obiettivo concreto se...

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan, non dovesse chiudere con il Barcellona per Jean-Clair Todibo, si fionderebbe sul centrale difensivo del Chelsea, Andreas Christensen. Il classe ’96 ex Borussia M’Gladbach sarebbe il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato: un mix di gioventù e esperienza internazionale per uno dei giocatori più promettenti del calcio inglese ed europeo. Il suo valore si aggira sui 25-30 milioni di euro.

QUALITÀ DA MILAN

Christensen è un difensore molto alto, non fisicamente robusto ma abile a vincere diversi contrasti aerei. Bravo di testa e dotato di una tecnica individuale che gli consente di impostare il gioco con passaggi precisi e lanci lunghi a scavalcare le difese avversarie. Impostazione perfetta, tant’è che a volte è stato impiegato come vertice basso di centrocampo.