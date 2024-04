Dal Real Madrid al Milan: notizia a sorpresa

Dopo una stagione non all’altezza il Milan studia le mosse in vista dell’estate, con un centrocampista finito nel mirino della dirigenza rossonera.

Con la sconfitta nel derby che ha consegnato all’Inter il ventesimo Scudetto e la seconda stella, la stagione del Milan si può considerare conclusa. Nonostante manchino ancora cinque gare da disputare, la squadra rossonera non lotta più per nessun obiettivo. Il secondo posto in campionato, che permetterà di disputare la prossima stagione la Supercoppa Italiana, è al sicuro e, dopo essere usciti dall’Europa League, alla squadra di Stefano Pioli non rimane più nulla.

Proprio per questa ragione la dirigenza del club ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione. La prima decisione ormai presa è quella del cambio di guida tecnica, con il tecnico parmigiano che saluterà il Milan dopo quattro stagioni ed uno Scudetto. Fatali le ultime gare, con l’obiettivo Europa League sfumato e l’ennesima sconfitta nel derby. Oltre al nome nuovo in panchina, la dirigenza rossonera continua a muoversi anche per rinforzare la squadra. Oltre alla ricerca di un nuovo numero 9 che andrà a sostituire Olivier Giroud (si trasferirà ai Los Angeles FC al termine della stagione), occhi aperti anche per migliorare il centrocampo.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Dani Ceballos del Real Madrid

Al termine della stagione il Milan è pronto a ripartire. Le questioni di maggiore importanza in questo momento per il club rossonero sono quelle relative al nuovo allenatore e al nuovo attaccante. Se per quanto riguarda il numero 9 che sostituirà Giroud la ricerca sia già iniziata da tempo, per il nuovo tecnico la situazione è più complessa, con tanti nomi sul tavolo ed una decisione da prendere. La dirigenza del club, però, non si muove solo su questi due fronti. Infatti, l’idea è quella di rinforzare altre zone del campo in vista della prossima stagione, con il centrocampo preso di mira dopo le prestazioni non convincenti di alcuni interpreti quest’anno.

Per questo, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Milan avrebbe mostrato nuovamente interesse per Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid. Già nelle scorse stagioni i rossoneri avevano messo nel mirino lo spagnolo, senza però affondare il colpo. Il classe 1996, a causa del ridottissimo minutaggio concessogli da Carlo Ancelotti, sarebbe felice di cambiare squadra, nonostante il contratto con i Blancos scada nel 2027.

L’idea del Milan è quella di imbastire un’operazione in prestito con diritto di riscatto, nonostante il club spagnolo voglia far partire il centrocampista solamente a titolo definitivo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. La volontà del calciatore potrebbe aiutare i rossoneri, ma molto di più si capirà nelle prossime settimane.