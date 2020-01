Calciomercato Milan: Gazidis boccia lo scambio Kessie-Politano

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan sarebbe attivissimo in questa sessione di mercato invernale e pronto a chiudere qualche altro colpo in entrata, dopo l’approdo a Milanello di Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore sarebbe spuntata l’ipotesi scambio tra Kessie e Politano. Maldini e Boban vorrebbero un Diavolo veloce e tecnico. Ecco perchè Politano sarebbe il giusto profilo, ma stando a quanto riporta il Corriere della Sera, Ivan Gazidis non sarebbe d’accordo nel prelevarlo scambiandolo con il numero 79 rossonero. L’ivoriano vale 30 milioni, mentre l’ex Sassuolo 26. Elliott e Gazidis sarebbero intenzionati a cederlo singolarmente per far registrare una plusvalenza.