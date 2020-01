Calciomercato Milan: Rodriguez verso l'addio, il Napoli...

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il duo manageriale rossonero formato da Maldini e Boban starebbe completando qualche colpo in entrata ma anche in uscita. Ricardo Rodriguez, ormai chiuso da Theo Hernandez, non volendo saltare Euro2020, sarebbe disposto ad andarsene da Milanello. Il Napoli, stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbe pronto ad affondare il colpo decisivo. Il club di Via Aldo Rossi chiederebbe non meno di 15 milioni di euro, per non far registrare una minusvalenza ma ci sarebbe possibilità anche di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La trattativa sarebbe partita. Gattuso sarebbe pronto a riabbracciare il terzino svizzero che ha già allenato, quando allenava in rossonero.