Calciomercato Milan: trattativa in standby per Todibo, i rossoneri non gradiscono...

Non solo Zlatan Ibrahimovic, il Milan vorrebbe chiudere un altro colpo in entrata, ma per il reparto difensivo. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’affare Jean-Clair Todibo sarebbe in stand-by. Il Barcellona vorrebbe il diritto di recompra e il giocatore sarebbe disposto ad essere ceduto solamente in prestito secco. Il Diavolo, però, non sarebbe dello stesso avviso e vorrebbe il giovane francese quantomeno in prestito con diritto di riscatto. La trattativa, in questo momento, è in fase di stallo. Qualora non dovesse sbloccarsi nei prossimi giorni, la situazione potrebbe cambiare e a quel punto il club di Via Aldo Rossi potrebbe virare su altri obiettivi, come Kjaer dell’Atalanta.