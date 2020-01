Chi insieme ad Ibra? Ipotesi tridente o doppio centravanti per Pioli

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dove giocherà Zlatan Ibrahimovic? E’ questa la domanda che sicuramente balena nella testa di Stefano Pioli da quando la dirigenza rossonera gli ha consegnato il gigante di Malmoe. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport quest’oggi, Ibra aveva lasciato un Milan con il trequartista e ne ritroverà un altro disegnato attorno al tridente, ma pronto eventualmente a cambiare abito per il suo campione.

Secondo la Rosea, se Pioli dovesse continuare con il 4-3-3, Leao è l’attaccante favorito per guadagnare spazio sul lato mancino del tridente. Il portoghese potrebbe beneficiare degli spazi aperti dall’ex Galaxy e magari dei suoi assist. Qualora, invece, Pioli optasse per il doppio centravanti, possibile tandem Ibra-Piatek, con un trequartista alle loro spalle. Le prime indicazioni ci saranno già tra tre giorni contro la Samp, in attesa di vedere l’Ibra dei tempi migliori, quello che con ogni modulo resta il perno della squadra.