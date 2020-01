Coppa Italia, Milan-SPAL: le formazioni ufficiali

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Milan-SPAL, partita valevole per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. I rossoneri di Pioli scenderanno in campo col 4-4-2, modulo confermato dopo la buona prova a Cagliari. Solo panchina per Ibrahimovic e (forse) ultima chance dal primo minuto per Kris Piatek. Esordio per Kjaer al centro della difesa con Romagnoli, mentre torna in campo Antonio Donnarumma al posto del fratello indisponibile. Nella SPAL esordio per Dabo, mentre l’ex Petagna si accomoda in panchina. Giocherà invece Alberto Paloschi, altro ex rossonero.

Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek. All. Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomović, Vicari, Igor; Strefezzia, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari. All. Semplici.