CorSera – Suso, rottura con il Milan e chiede di essere ceduto

Il Corriere della Sera odierno conferma la situazione burrascosa in casa Milan per quanto riguarda Suso. Lo spagnolo, ieri, si sarebbe stufato dei rossoneri e avrebbe fatto un blitz a Casa Milan per chiedere la cessione.

La situazione, però, è più complicata del previsto: Suso in questo momento è senza agente poiché ha abbandonato il suo procuratore Lucci senza ancora averne trovato il sostituto, che dovrebbe essere Raiola. Il colloquio con Boban e Maldini è durato tre quarti d’ora e non sarebbero mancati attimi di tensione. Il Milan vuole evitare di regalarlo e fare una plusvalenza, ma non è così semplice piazzarlo.