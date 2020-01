Ex Milan: Cutrone ad un passo dal ritorno in Italia. La Fiorentina accelera su di lui

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rischia seriamente di terminare dopo soli sei mesi l’avventura di Patrick Cutrone in Premier League. L’attaccante, passato in estate dal Milan al Wolverhampton è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina. A testimonianza di un ritorno in Italia ormai imminente c’è il fatto che Cutrone non era stato convocato per il match di FA Cup contro il Manchester United e, nella conferenza stampa post-match, il tecnico dei Wolves Nuno Espirito Santo ha specificato: “Qualcosa può succedere. Non voglio parlare troppo di questa situazione ma è vero, ho avuto un confronto con Patrick e insieme abbiamo deciso che fosse meglio non prendesse parte alla partita: la decisione migliore per tutti. Voci di mercato? Per ora tutto tranquillo ma qualcosa potrebbe succedere. Aspettiamo e vediamo“.

La Fiorentina vuole acquistare Cutrone in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro complessivi, il club inglese vuole che Commisso si spinga fino a 20 milioni. Le prossime ore saranno decisive ma la volontà dell’ex Milan è chiara e anche in casa Wolverhampton hanno capito che l’affare potrebbe mettere tutti d’accordo.