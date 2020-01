36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan piazza un colpo in ottica futura. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno chiuso per Francesco Angelini, centrocampista classe 2003 in forza al Rimini. Il giocatore ha già esordito nella prima squadra romagnola in occasione della Coppa Italia, e verrà aggregato da subito alle giovanili del Milan.