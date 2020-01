Tanti auguri (in ritardo) Valentina! Simbolo delle rossonere e del calcio femminile italiano

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

2 gennaio: è stato Ibra-Day (come oggi, del resto)! Già, lo sbarco a Milano di Zlatan Ibrahimovic ha rubato tutte le attenzioni, tutti i riflettori, ma ieri era un giorno speciale anche per un altro motivo: ieri compiva ventisei anni Valentina Giacinti, il capitano del Milan Femminile.

Vale, come ci piace chiamarla, è tra quelle che nell’estate del 2018 passa in rossonero tramite l’acquisizione del Brescia da parte del club di via Aldo Rossi, ma già dai primi giorni si è distinta per la passione e la dedizione con le quali incarna i valori milanisti, dimostrando grande attaccamento alla maglia. Grinta, corsa e senso del gol: l’allora numero 19 infatti si rivela protagonista indiscussa della stagione scorsa, guidata da Carolina Morace e conclusa purtroppo – all’ultima giornata – con un terzo posto che di fatto ha negato al Milan lo scudetto al primo anno e anche l’accesso in Champions League.

Protagonista, sì, con 21 gol in 21 partite: numeri da capogiro, numeri da Valentina Giacinti, che infatti conquista a maggio il secondo titolo consecutivo di capocannoniere, dopo quello ottenuto con la maglia del Brescia nel 2017/18. Poi l’addio di Daniela Sabatino – altro cuore rossonero – e quindi il passaggio di testimone; anzi, di testimoni: in un solo colpo la maglia numero 9 e la fascia di capitano, consegnatagli più che meritatamente dal nuovo mister Maurizio Ganz.

Tanti gol e prestazioni importanti, ma non solo. Valentina rappresenta soprattutto il simbolo del Diavolo e del movimento calcistico femminile, che grazie a lei e al nuovo progetto milanista ha cominciato nel nostro Paese un percorso di affermazione che stava tardando ad attecchire. Valentina è anche correttezza, umiltà e sorriso. Idolo indiscusso dei tifosi e soprattutto delle tifose, l’attaccante rossonero è sempre in prima fila per condividere gioie, selfie e momenti con tutti coloro che amano questo sport.

Un capitano vero, che – in un momento complicato per la Prima Squadra – rende gonfio il petto di un club che per anni è stato emblema di stile ed eleganza, tutti valori che Valentina rappresenta e incarna alla perfezione. Con la speranza di tanti futuri successi a tinte rosse e nere, ti facciamo tanti auguri, capitano!