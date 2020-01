Ibra IZBack. Pioli indovina tutto: bene Leao-Castillejo

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

DONNARUMMA 6.5 – Crea e salva l’unico tiro del Cagliari nel primo tempo. La sua incertezza lascia spazio per il pallonetto di Nandez ma è bravo a recuperare e salvarsi. Attento e coraggioso nelle uscite nella ripresa

CALABRIA 6 – Cerca l’intesa con Castillejo specialmente con palloni lungo linea. Attento in difesa, esce per un colpo al piede destro da valutare (dal 73′ CONTI 6 – Entra e controlla la fascia)

MUSACCHIO 6.5 – Controlla bene i due attaccanti del Cagliari e non rischia mai. Coraggioso nell’uscire in uno contro uno con Nainggolan

ROMAGNOLI 6.5 – Bene in anticipo su Simeone e solita affinità con Musacchio. Di testa sono tutte sue

HERNANDEZ 6.5 – Freno a mano tirato. Non sale mai sul suo motorino nel primo tempo, nel secondo serve a Ibra il pallone del gol

CASTILLEJO 6.5 – Non trova la posizione nel primo tempo. Ma la lucidità di mettere in moto velocemente Leao porta al gol dell’ 1-0.

KESSIÉ 6 – Confusionario. Prova a buttarsi dentro ma una volta in zona calda non trova mai la giocata giusta, anche concettualmente. Bene nei recuperare palloni nel secondo tempo

BENNACER 6 – Solito ordine ma mai in verticale. Controlla bene la sua zona e non rischia. Prova a inserirsi in fase offensiva col passare dei minuti

CALHANOGLU 6 – Fuori dal gioco nella prima parte del primo tempo, il recupero su Simeone lanciato a rete è decisivo. Generoso come al solito, non a caso è il rossonero che percorre più chilometri. (dal 64′ BONAVENTURA 6 – Non entra bene in partita, ma non sfigura)

LEAO 6.5 – Le occasioni le crea tutte lui: assist a Ibra, gol divorato a zero metri dalla porta e gol dell’1-0. Aiutato dalla deviazione Pisacane ma il controllo e la rapidità di esecuzione sono perfetti (dal 90′ REBIC SV)

IBRAHIMOVIC 7 – Dopo 2806 giorni torna a segnare in rossonero. Come contro la Samp viene cercato da palloni alti e gioca di sponda. A 28 o 38 anni, l’intelligenza calcistica non cambia: chi sa giocare lo sa fare sempre. Olsen e il palo gli negano il gol nel primo tempo, il fuorigioco nel secondo

All. PIOLI 6.5 – Ha avuto il coraggio di cambiare. Ha messo a sedere due “intoccabili” come Suso e Piatek e dai loro sostituti nascono i gol. Legge bene una partita molto complicata e ingabbia le fonti di gioco del Cagliari