Un gran gol e una forma fisica eccezionale: Ibra è tornato

Il ritorno in campo dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic ha coinciso con una meritata vittoria. Alla Sardegna Arena i rossoneri hanno infatti offerto una buona prestazione, hanno fatto abbastanza bene la fase difensiva e sono risultati più concreti del solito. Il tutto proprio per merito del centravanti svedese, che ha messo in apprensione la retroguardia avversaria con regolarità, ha segnato un gol bello e decisivo e sembra aver ridato entusiasmo ai compagni. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come l’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy, sul campo del Cagliari, abbia percorso 9,7 chilometri e sia stato il secondo rossonero a correre più veloce (32 km all’ora). Un dato, quest’ultimo, che ha sorpreso anche Stefano Pioli, che non era sicuro del fatto che la punta classe ’81 potesse già avere i novanta minuti nelle gambe.