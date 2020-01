Kjaer a Milan TV: “Stasera gara difficile, servirà il giusto atteggiamento”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nel prepartita di Brescia-Milan, Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV: “È un momento positivo, da Cagliari in poi abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. Romagnoli? È molto bravo e intelligente, sia come giocatore sia come persona. Dobbiamo continuare a lavorare, ma per ora posso dire solo cose positive. La gara di stasera? Per vincere servono il giusto atteggiamento e la giusta mentalità. Magari, tecnicamente, siamo anche più forti, ma senza il giusto atteggiamento non andremo da nessuna parte, soprattutto su un campo così difficile”.