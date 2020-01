Kjaer verso il Milan: prestito di sei mesi, Caldara pronto per il ritorno a Bergamo e Todibo...

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe trovato in Simon Kjaer il profilo adatto per rinforzare la propria difesa. Il centrale difensivo danese è di proprietà del Siviglia ma in prestito all’Atalanta. Quest’ultima avrebbe dato il via libero alla cessione, visto che Giampiero Gasperini avrebbe considerato l’ex Palermo non così indispensabile. Il club rossonero, dunque, potrebbe acquisire le prestazioni di Kjaer in prestito per sei mesi, dunque, sino al 30 giugno.

CALDARA VERSO L’ATALANTA

Kjaer sarebbe un colpo molto importante per la difesa, vista la sua esperienza anche in campo europeo. In direzione opposta, quindi, all’Atalanta potrebbe invece andare Mattia Caldara. L’ex Juventus non ha praticamente trovato il campo in un anno e mezzo al Milan, causa diversi infortuni che lo hanno costretto a rimanere ai box. Il giocatore, però, sembrerebbe recuperato e avrebbe chiesto di essere ceduto per trovare più spazio. Il Diavolo ci starebbe pensando seriamente.

TODIBO-MILAN NO!

Sul fronte Todibo, invece, la trattativa parrebbe più arenata del previsto. Il Barcellona e il giocatore avrebbero trovato l’intesa sul prestito secco, il Milan, invece, non accetterebbe tale opzione: sei mesi o diritto di recompra non sarebbero soluzione gradite. Per questo motivo il club di Via Aldo Rossi avrebbe avviato i contatti con l’Atalanta per prelevare Kjaer. Lo riferisce questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport.