Krunic a Sky: “Parlo tanto con Ibra. Siamo consapevoli della nostra forza”

Rade Krunic è intervenuto ai microfoni di SkySport nel pre partita di Cagliari-Milan. Queste le sue parole.

Su Ibrahimovic: “Ci ha aiutato tanto, è un campione che alza il livello dell’allenamento, ha migliorato la squadra e continuerà a farlo”.

Sulle origini e sul colloquio con Ibra: “Anche suo padre è bosniaco come me, lui parla la mia lingua quindi abbiamo parlato tanto. Mi ha chiesto come si vive, della mia Nazionale”.

Sulle origini e il calcio: “Siamo diversi dai giocatori europei, abbiamo un modo di pensare diverso. Abbiamo sempre lavorato duro, lui è un grande professionista”.

Sulla partita di oggi: “Speriamo di iniziare bene, è molto difficile ma anche molto importante. Arriviamo delusi dagli ultimi tre risultati, ma siamo consapevoli della nostra qualità e della nostra forza”.