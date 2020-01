Gerard Lopez (pres. Lille): “Elliott ha finanziato il Milan per venderlo a una terza parte”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il presidente del Lille, Gerard Lopez, durante l’intervista rilasciata al Financial Times, ha parlato anche del fondo Elliott: “Elliott ha finanziato il Milan per venderlo successivamente a una terza parte, mentre ha finanziato questo club per iniziare un programma di investimento nei giocatori, creando valore, vendendone alcuni, ma tenendone altri per farci crescere, credendo nella bontà del modello di business francese. Il Lille, negli ultimi due anni, ha realizzato un guadagno netto dai trasferimenti di 200 milioni. Se non siamo i più bravi al mondo, siamo tra i primi 4-5 club”.