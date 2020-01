Milan, altro debutto senza gol per Ibrahimovic

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Debutto amaro, il secondo, di Ibrahimovic con la maglia del Milan. Come nello scorso Settembre 2010, Zlatan non ha lasciato il segno alla sua prima (questa volta seconda) in rossonero. Dieci anni fa un rigore sbagliato nella sconfitta 2-0 in trasferta contro il Cesena, stavolta invece in un San Siro che incitava il suo nome non è riuscito a sbloccare la gara con la Sampdoria terminata a reti bianche. Il Milan ed i tifosi si augurano che già dalla prossima possa tornare a segnare con la maglia rossonera e svoltare una volta per tutte una stagione più compromessa che mai.