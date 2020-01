43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il portale ufficiale della UEFA ha chiesto ai propri reporter di indicare i migliori giovani calciatori da tenere d’occhio in tutto il Vecchio Continente per questo 2020 che è appena iniziato. Ne è uscita una lista di 50 nomi, in cui figura anche il milanista Rafael Leao, con questa motivazione: “Soprannominato “lo Mbappé portoghese” e considerato superiore a Cristiano Ronaldo dagli allenatori delle giovanili dello Sporting alla stessa età“.