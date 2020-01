Milan, spunta un nome nuovo per l’attacco. I dettagli

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Goal.com, in queste ultime ore, il Milan avrebbe iniziato a monitorare Riccardo Orsolini. L’esterno d’attacco del Bologna, classe ’97, potrebbe infatti diventare un obiettivo dei rossoneri nel caso in cui Suso venisse ceduto. Prima di provare a prelevare l’ala destra dei felsinei, tuttavia, il club di Via Aldo Rossi deve fare i conti con la Juventus, che potrebbe presto cercare di riacquistare il giocatore. Quest’ultimo, tra l’altro, interesserebbe anche all’Everton.