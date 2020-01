Milan, è in dubbio il rinnovo di Bonaventura

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo un lungo calvario, Jack Bonaventura è tornato tra i giocatori a disposizione nelle ultime settimane del 2019. Le buone prestazioni iniziali (soprattutto contro il Napoli) sono state però macchiate dalle ultime partite, decisamente sotto tono. Emblematico l’incontro di ieri contro l’Udinese, dove l’ex Atalanta è stato sostituito dopo soli 45′ per far spazio all’eroe della giornata, Ante Rebic.

Il contratto di Jack va in scadenza il prossimo giugno, e da tempo si parla di un suo probabile rinnovo. Ad oggi, però, i dubbi della società aumentano, giorno dopo giorno. Ingaggio importante, non più giovanissimo, condizione non eccellente, modulo non perfettamente adatto alle sue caratteristiche. Tutte condizioni che potrebbero portare ad un clamoroso addio. Alla finestra c’è la Fiorentina di Iachini, che potrebbe offrirgli un pre-contratto già in queste settimane.