Milan, i tifosi rispondono presente: oltre 60mila domani a San Siro

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Se c’è una cosa che al Milan non manca, e non mancherà mai, sono i tifosi. Sempre presenti a supportare la squadra, che si vinca o che si perda. E sarà così anche domani. Nonostante si giochi una partita non di primissimo livello contro l’Udinese, e perdipiù alle 12:30, sono attesi più di 60mila tifosi allo stadio. Una cornice di tutto rispetto per il secondo esordio dal primo minuto a San Siro di Zlatan Ibrahimovic, con la speranza che possa far “saltare i tifosi“, come da lui promesso.