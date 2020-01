Milan, l’agente di Borini su Instagram: “Quale sarà la sua scelta?”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Sembra essere sempre più lontano dal Milan Fabio Borini. L’attaccante già in questa finestra di mercato dovrebbe lasciare Milano ma non l’Italia. Sembrava vicinissimo al Genoa ma c’è stato un rallentamento. La trattativa rimane ancora in piedi, ma come fa sapere il suo agente Roberto De Fanti su Instagram ci sono anche altre squadre interessate a Borini. Con un post sulla pagina Rdffootball il procuratore ha lasciato intendere come sul suo assistito oltre al Genoa c’è la Sampdoria, il Parma, la Fiorentina, la Spal e l’Hellas Verona. Quale sarà la scelta di Borini? Presto lo scopriremo…