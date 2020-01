26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nelle prossime ore, il Barcellona potrebbe farsi avanti per Rafael Leao. Il club blaugrana sarebbe infatti alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Suarez, che è stato operato al ginocchio e dovrebbe rimanere ai box per circa quattro mesi. Appare tuttavia improbabile che il club di Via Aldo Rossi decida di privarsi della punta classe ’99.