Dalla Croazia, Milan a un passo da Dani Olmo. I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano croato Sportske Novosti, il Milan sarebbe sempre più vicino a Dani Olmo. A tal proposito, la dirigenza rossonera avrebbe trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria sulla base di 20 milioni di euro, più 5 milioni di bonus e una percentuale sulla rivendita. Per il giocatore, che oggi salterà l’amichevole contro la Lokomotiva Zagabria e che in questa prima parte di stagione ha collezionato 22 presenze, 8 gol e 7 assist, sarebbe invece pronto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. L’operazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, nel caso in cui dovesse raggiungere il ritiro della formazione allenata da Nenad Bjelica l’agente del talento spagnolo, Andy Bar.