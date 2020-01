Milan, per Dani Olmo aumentano le pretendenti

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Che Dani Olmo sia un obiettivo concreto del Milan non è più un segreto. Il fantasista spagnolo piace soprattutto a Boban, e va in scadenza il prossimo anno. L’obiettivo del Milan è quello di strapparlo alla Dinamo Zagabria pagando un prezzo conveniente, più basso del suo effettivo valore. Ma le pretendenti al giocatore non sono poche, anzi aumentano col passare dei giorni.

Secondo quanto riportato oggi da Sportmediaset, infatti, sarebbe forte l’interesse sul giocatore del Lipsia e del Wolverhampton. L’attuale squadra prima in classifica sembrerebbe essere quella al momento più avanti. I tedeschi avrebbero infatti offerto 16 milioni di euro subito e una percentuale del 10% sulla futura rivendita, molto conveniente considerando la clausola di 80-100 milioni di euro che eventualmente inserirebbero nel contratto dello spagnolo. Offerta simile dei Wolves, disposti ad offrire 25 milioni di euro subito e il 20% sulla futura rivendita.