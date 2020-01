Milan, prima di lasciar partire Reina si cerca un sostituto

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Pepe Reina potrebbe essere lontano dal Milan già a breve termine. È notizia di questa mattina che il suo agente Manuel García Quilón è a Casa Milan per discutere con Boban e Maldini della questione riguardante il suo assistito. L’estremo difensore rossonero pare abbia un accordo di massima con l’Aston Villa. A questo punto, si aspetta soltanto il via libera dal Milan, che arriverebbe solo dopo aver trovato un sostituto all’altezza.