Milan Primavera: il programma della ripresa tra campionato e Coppa Italia

Il Milan Primavera, dopo una prima parte di stagione fenomenale, si prepara alla ripresa del suo cammino verso la promozione e non solo. I rossoneri, dunque, oltre al primato in classifica, cercheranno di progredire anche in Coppa Italia.

La squadra di Giunti, quindi, riprenderà la stagione sabato 18 gennaio al Vismara, dove affronterà il Pordenone. Mentre, il 25 gennaio, sarà ospite del Venezia, nella sfida valevole per la terza giornata di campionato. Infine, il 29 gennaio, i rossoneri se la vedranno contro la Fiorentina, a Firenze, nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia.