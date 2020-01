Milan, si continua a lavorare allo scambio Suso-Under

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Che Suso non sia ormai più al centro del progetto rossonero è indubbio. Il cambio di modulo e le brutte prestazioni dello spagnolo lo hanno tagliato fuori dall’undici titolare, e al momento sono insistenti le voci che lo vedono lontano da Milanello. Su di lui non ci sono però molte pretendenti, motivo per cui Maldini e Boban sarebbero disposti a uno sconto pur di venderlo subito e evitare di incorrere in una svalutazione troppo pesante del cartellino.

L’unica trattativa che al momento potrebbe andare a buon fine è quella relativa al suo scambio con Cengiz Under della Roma. I giallorossi sono infatti alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Zaniolo, e lo spagnolo rappresenterebbe il profilo ideale. A maggior ragione dopo le ultime difficoltà circa il trasferimento di Politano nella capitale. Stando a quanto riferisce Luca Marchetti a Sky Sport, le parti starebbero trattando sulla base di uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Gli agenti del turco spingono verso la cessione, e ormai anche Suso sembra disposto a lasciare il Milan.