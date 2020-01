17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non solo la Roma sulle tracce del centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu. Come riportato dal Sunday Mirror, infatti, sulle tracce del turco ci sarebbe anche l’Arsenal del neo allenatore Mikel Arteta. Inoltre anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul calciatore, viste le difficoltà nell’arrivare a Emre Can.