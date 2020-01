Milan-SPAL, statistiche e curiosità sul match di Coppa Italia

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Questa sera andrà in scena l’esordio stagionale in Coppa Italia del Milan. Gli uomini di Pioli affronteranno la SPAL allenata da Semplici allo stadio San Siro, ore 18:00. Le due squadre si sono già affrontate in campionato lo scorso 31 ottobre, con il risultato finale di 1-0 in favore dei rossoneri grazie al gol su punizione di Jesùs Suso. Inoltre, il Milan ha vinto 14 degli ultimi 17 incontri casalinghi contro la SPAL, con 3 pareggi e nessuna sconfitta.

IN COPPA ITALIA – Entrando nel merito della competizione, le due squadre si sono affrontate 5 volte (4 vittorie e una sconfitta) in Coppa Italia, ma l’ultimo incontro risale al 1981. Il Milan supera gli ottavi di finale di Coppa Italia da ormai 10 stagioni consecutive. L’ultima eliminazione prematura risale al 2008 contro la Lazio.

I GIOCATORI – In maglia rossonera, Franck Kessié ha già segnato 3 gol contro la SPAL, rendendola di fatto la sua vittima preferita da quando gioca al Milan. Piatek è stato capocannoniere della scorsa edizione della Coppa Italia, avendo siglato ben 8 gol (gli ultimi due contro il Napoli il giorno del suo esordio a San Siro). Per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, infine, lo svedese è andato a segno 7 volte nelle ultime 10 partite giocate in Coppa Italia.