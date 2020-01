Dall’Inghilterra, Milan: Newcastle pronto a fare sul serio per Piatek. Il punto

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da The Sun, il Newcastle sarebbe una delle squadre maggiormente interessate a Krzysztof Piatek. Per arrivare al centravanti polacco, autore di una prima parte di stagione caratterizzata da un rendimento al di sotto delle aspettative, i Magpies sarebbero disposti a mettere sul piatto quei 30-35 milioni richiesti dal Milan. Tuttavia, l’operazione potrebbe non andare in porto a seguito delle pretese dell’attaccante classe ’95, che sarebbe disposto a lasciare Milano solo per un club iscritto all’edizione in corso della Champions League.