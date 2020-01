33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Suso è appena arrivato a Casa Milan. Notizia degli ultimi minuti, lo spagnolo è pronto a discutere con la dirigenza rossonera del suo futuro. Dopo il cambio di modulo e la crescita di Castillejo, l’ex Liverpool è stato relegato in panchina negli ultimi match. Inoltre, il rapporto con i tifosi è ai minimi storici, e non sembra ci siano margini di miglioramento. Su di lui rimane la Roma, interessata ad un sostituto di Zaniolo e con Under possibile contropartita tecnica.