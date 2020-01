Barcellona, Todibo convocato per la Supercoppa di Spagna

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’operazione mirata a portare al Milan Jean-Clair Todibo potrebbe subire un rallentamento. Il difensore classe ’99, a differenza di quanto accaduto in occasione della gara esterna contro l’Espanyol, è stato infatti convocato da Ernesto Valverde per la Supercoppa di Spagna, di scena in Arabia Saudita. Il suo approdo in rossonero, qualora i blaugrana superassero l’Atletico Madrid, potrebbe concretizzarsi solo dopo la finale contro la vincente di Valencia-Real Madrid, in programma il 12 gennaio.