Jean-Clair Todibo potrebbe non essere l’unico acquisto del Milan per la difesa. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, qualora Mattia Caldara dovesse partire, il club di Via Aldo Rossi rafforzerebbe ulteriormente la propria retroguardia. A tal proposito, stando a SportMediaset, il centrale classe ’94 sarebbe sempre più vicino a un ritorno all’Atalanta. Affinché l’operazione possa andare in porto, il giocatore sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio.