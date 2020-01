Verso Milan-Udinese, in forse la presenza di Gianluigi Donnarumma. I dettagli

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ancora non si sa chi difenderà la porta del Milan domani pomeriggio, in occasione del match interno contro l’Udinese, valido per il ventesimo turno del campionato in corso. In merito, tutto dipenderà dalle condizioni di Gianluigi Donnarumma, che ieri ha svolto parte dell’allenamento in gruppo. L’estremo difensore classe ’99, che ha saltato la gara di Coppa Italia a causa di una contrattura del retto femorale della coscia sinistra, sosterrà un test nelle prossime ore. Qualora non dovesse riuscire a scendere in campo, si aprirebbe il ballottaggio tra Asmir Begovic e Antonio Donnarumma. A tal proposito, sebbene contro la SPAL il numero 90 del Diavolo sia stato autore di una buona prova, il favorito dovrebbe essere l’ex portiere di Chelsea e Stoke City, che è stato acquistato per sostituire Pepe Reina.