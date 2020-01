30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Raoul Bellanova, terzino destro del 2000 cresciuto nelle giovanili del Milan, è molto vicino al ritorno in Italia. Attualmente sotto contratto con il Bordeaux, il giocatore è infatti stato cercato dall’Atalanta. Nella fattispecie, la Dea avrebbe trovato l’accordo con i francesi sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è atteso in Italia venerdì per effettuare le visite mediche di rito e mettere la propria firma sul contratto.